Koła gospodyń wiejskich za zachęcanie do szczepień dostaną pieniądze - m.in. 30 zł za zaszczepioną osobę powyżej 60 lat

Poziom zaszczepienia mieszkańców terenów wiejskich ciągle nie jest satysfakcjonujący. Aby go podnieść, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało program skierowany do kół gospodyń wiejskich. Za zorganizowanie festynu, na którym mieszkańcy będą mogli się zaszczepić, koło otrzyma pieniądze. Rząd przewidział też specjalne premie za zaszczepionych.

Na czym dokładnie polega program? Gospodynie najpierw powinny zorganizować festyn. Na ten cel mogą otrzymać 8 tys. zł. Muszą jednak do 15 września złożyć wniosek w powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Impreza może trwać od jednego do trzech dni i należy zorganizować ją do 30 września 2021 r. (każde koło może przygotować do 3 takich festynów). Warunkiem uzyskania środków jest zapewnienie możliwości zaszczepienia się uczestników festynu przez co najmniej 5 godzin dziennie. Koło musi też przygotować przynajmniej trzy atrakcje wskazane przez resort rolnictwa – a więc m.in. muzykę, występy artystyczne, zawody sportowe, pokazy ratownictwa medycznego czy degustację potraw regionalnych. Na tym nie koniec. Do wzięcia są też premie za zaszczepionych. Mogą je uzyskać wszystkie koła organizujące festyny, na których zostanie zaszczepionych minimum 100 osób pierwszą dawką. Po spełnieniu tego warunku koło otrzyma pieniądze za każdego zaszczepionego: 15 zł za zaszczepienie osoby w wieku poniżej 60 roku życia i 30 zł za zaszczepienie osoby starszej.