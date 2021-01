Koalicja Obywatelska pyta premiera o powody zwolnienia Tomasza Augustyniaka. Borusewicz: Funkcjonariusz partyjny odwołuje specjalistę

We wtorek 26.01.2021 konferencję prasową w sprawie odwołania Augustyniaka zwołali parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej: posłanka Agnieszka Pomaska i wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Szefowa gdańskiej Platformy Obywatelskiej poinformowała o złożeniu interpelacji do premiera, w której pyta o powody odwołania Tomasza Augustyniaka oraz o związek z tą sprawą jego rzecznika Piotra Müllera. Zapowiedziała, że poprosi o podpisanie tej interpelacji wszystkich pomorskich parlamentarzystów, również z PiS. Spotkanie z mediami zorganizowali przed siedzibą Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

- Już we wrześniu 2020 roku pan Adam Bielan, jeden z liderów PiS mówił, że to nie jest rząd ekspertów, że to rząd, który za zaplecze polityczne. Druga wypowiedź wicerzecznika PiS Radosława Fogla: "Nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudnialiśmy ekspertów to nie chcieli oni realizować naszego programu". Na końcu mamy efekt, jakim jest odwołanie wojewódzkiego szefa sanepidu, Tomasza Augustyniaka - powiedziała Agnieszka Pomaska. - Zwracamy się do premiera z pytaniem czy to prawda, że rzecznik rządu wpływał na fachowca, czy wpływał na decyzje personalne, czy próbował umieścić na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku swoją koleżankę, byłą asystentkę. Pytamy premiera, czy taki sposób zarządzania w sanepidzie zwiększa bezpieczeństwo Polaków i Pomorzan. Czy takie zarządzanie kadrowe zwiększa poczucie bezpieczeństwa, tych, którzy są zagrożeni. Kierujemy te pytania do premiera w formie interpelacji, skierujemy apel o podpisanie tej interpelacji do parlamentarzystów z Pomorza, również do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że w zarządzaniu pandemią, powinniśmy stawiać na fachowców - dodała.