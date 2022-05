Kluby PKO Ekstraklasy zapłaciły pośrednikom za transfery 39 mln złotych. Rekordzistą jest Pogoń Szczecin - 9,5 mln zł

Łączna suma wydatków klubów piłkarskich PKO Ekstraklasy na rzecz pośredników transakcyjnych wyniosła 39 mln 250 tysięcy złotych. Dotyczy to rzecz jasna ruchów z oraz do klubów. To oficjalne zestawienie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rzeczywiste sumy mogą być jednak wyższe.

W podanym okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku najmniej pośrednikom, czyli szeroko rozumianym agentom piłkarskim zapłacił Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Ta kwota to jedyne 14 400 złotych. Na drugim biegunie znalazła się Pogoń Szczecin z "rachunkiem" na wysokość prawie 9,5 mln złotych.

W zestawieniu uwzględniliśmy kluby piłkarskie z PKO Ekstraklasy, które wydały na agentów ponad 1 milion złotych.