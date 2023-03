Kłopot z fontanną w Malborku. Uszkodzona przez samochód, czeka na naprawę. Jej koszty pokryje firma ubezpieczeniowa

Kto zapłaci za naprawę miejskiej fontanny w Malborku?

Metalowy płot na pl. Kazimierza Jagiellończyka od 17 lutego zabezpiecza uszkodzoną przez samochód dostawczy fontannę znajdującą się w samym sercu Malborka. Na szczęście, o tej porze roku to żadna krzywda dla mieszkańców i turystów, że nie tryskają z niej strumienie wody. Atrakcja jest dostępna od maja do jesieni, gdy nie ma przymrozków. Teraz to kamienna płaszczyzna.

Niby ucierpiały tylko pojedyncze granitowe płyty, bo to typowa fontanna chodnikowa. Wydawałoby się więc, że ich wymiana nie powinna być dla służb komunalnych jakimś wielkim problemem. Tyle tylko, że zapasowe elementy nie leżą w miejskich magazynach. Nie da się też kupić od ręki kamienia w takim kolorze. Trzeba czekać. Stąd tymczasowe ogrodzenie.

Wstępny koszt naprawy został już oszacowany. Na szczęście, za całą operację nie będą płacić malborscy podatnicy.