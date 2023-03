Klomby na bulwarze nad Nogatem w Malborku przez pół roku nie doczekały się uporządkowania. Magistrat czeka na wiosnę

Chciałoby się napisać, że to idealne miejsce na odpoczynek na łonie natury. Tyle tylko, że zieleń, które pojawiła się po zakończeniu inwestycji, wcale do podglądania nie zachęca.

Mieszkańcy lubią spacerować po bulwarze im. Macieja Kilarskiego w Malborku . Zawsze się ktoś tam nad Nogatem kręci odkąd zmodernizowano to otoczenie.

Klomby na bulwarze zniszczone od pół roku

Klomby, które powstały m.in. na stromej skarpie za kościołem pw. Św. Jana Chrzciciela, właściwie nie istnieją. W sierpniu ubiegłego roku po gwałtownej ulewie gleba spod roślin praktycznie całkiem spłynęła na bulwar. Odsłoniła agrotkaninę, która została użyta po to, by nie dopuścić do rozplenienia chwastów.