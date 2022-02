Kłodawa. Zamiast nowego domu, mają problemy i potężne kary finansowe. Opóźnienia kosztują ich tysiące złotych!

- Czujemy się oszukani, zaniepokojeni, a co najtrudniejsze zaciągając kredyty hipoteczne na kupno nieruchomości, zgodnie z umowami ponosimy kary finansowe, za nie wywiązanie się z warunków umowy kredytowej - mówi nam inny mieszkaniec osiedla. - W moim przypadku to prawie 600 zł miesięcznie, co w skali roku przynosi duże straty, które nie my jako nabywcy powinniśmy ponosić, przez brak kompetencji dewelopera, gminy lub ich całościowej współpracy - dodaje.