Klienci popularnego serwisu biletowego dorzucili się do darów dla bezdomnych zwierząt. Zebrano 15 tys. zł. Natalia Grzybowska

Do gdańskiej fundacji Koty Spod Bloku trafił zapas karmy, środki czystości i akcesoria zakupione w ramach akcji "Pomagaj zwierzakom razem z KubBilecik". We wtorek, 24 sierpnia odbyło się oficjalne przekazanie darów, których łączna wartość to ok. 15 tys. zł. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wejściówki kupowane przez klientów dystrybutora.