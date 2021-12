Klępa z młodym na spacerze niedaleko Borska. To coraz częstszy widok w tych okolicach

Jakimi zwierzętami są łosie? Czy należy się ich obawiać?

- O przyjaznym nastawieniu raczej nie można mówić, ale nie jest to też zwierzę którego powinniśmy się obawiać podczas spotkania w lesie - podkreśla Zdobysław Czarnowski. - Stwarzają wrażenie ospałego zwierzęcia, jednak nie zalecałbym zbytniego zbliżania się do nich. Tak jak u każdego innego dziko żyjącego zwierzęcia nie możemy przewidzieć do końca jego reakcji. Szczególnie gdy jest to samica z młodym, czyli klępa z łoszakiem. Matka może nas potraktować jako zagrożenie dla swojego dziecka i może nas czasem zaatakować w jego obronie. Trzeba pamiętać, że dużo większym zagrożeniem jest łoś przechodzący drogą. Kolizja z tak wielkim zwierzęciem zawsze może być groźna dla obydwu stron. Łoś jest dosyć wysokim stworzeniem i przy uderzeniu samochodu nie odbije się tak jak sarna czy dzik od auta, tylko może nam w wyniku podcięcia nóg upaść całym ciężarem na samochód, a że waży kilkaset kilogramów, nie jest to bezpieczne dla kierowcy.