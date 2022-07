Kłanino. Muzeum Pancerne zadebiutowało. Ekipa Tank Huntera pokazuje m.in. Polaków na frontach II wojny oraz prawdziwe czołgi | FOTO, WIDEO

Sposób, w jaki przedstawiono historyczne znaleziska, pozwala wybrać się w podróż w czasie. A ta zaczyna się u stóp gdyńskiej kamienicy, którą odtworzono w Kłaninie.

Mateusz Deling mówi wprost, że Muzeum Pancerne w Kłaninie to jego dziecko, które zrodziło się do życia na bazie wszystkich dotychczasowych projektów. Te były szerokie: od poszukiwań eksploracyjnych po złomach, po wizyty u kolekcjonerów w zachodniej Europie, czy przez wyszukiwanie i wydobywanie z ziemi lub spod wody historycznych pozostałości.

Wszystko zestawione zostało razem w przemyślany sposób.

- Nasze muzeum jest w interakcji z widzem - mówi Mateusz Deling. - Podróż, zwiedzanie, zaczynamy we wrześniu 1939 r., kiedy dwóch Niemców na terenie dawnej Gdyni celuje do nas z karabinów i rozpoczyna się wojna. Wszystko dzieje się w takim półmroku, by nawiązać do atmosfery tamtych wydarzeń.