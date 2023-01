Kładka na Nogacie w Malborku przejdzie kolejny remont. Zmiany będą wprowadzone jeszcze przed sezonem turystycznym

Most św. Wojciecha w Malborku łączy okolice zamku z dzielnicą Kałdowo, położoną po drugiej stronie Nogatu. Wielu mieszkańców chodzi tamtędy do miasta, bo drewniana kładka, jak nazywają budowlę, to dla nich wygodny skrót. Dla turystów to z kolei połączenie najtańszych w mieście parkingów z Muzeum Zamkowym.

Podobno wciąż są tacy, dla których delikatne bujanie się kładki jest nie lada atrakcją. Internauci chętnie robią sobie tam zdjęcia na tle pokrzyżackiej warowni.

PRZECZYTAJ TEŻ: Zobacz Malbork na Instagramie. Piękne zdjęcia, którymi dzielą się internauci. Tak widzą i fotografują zamek i miasto