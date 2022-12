Kiszewski Jarmark Bożonarodzeniowy za nami. W Starej Kiszewie można było kupić prezenty i dekoracje na Boże Narodzenie. ZDJĘCIA

Stara Kiszewa. Jarmark Bożonarodzeniowy przyciągnął tłumy

Kiszewski Jarmark Bożonarodzeniowy sprawił, że przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia nie muszą spędzać snu z powiek. Podczas wydarzenia można było kupić wszystko co potrzebne. Były zatem świąteczne potrawy, jak np. pierogi, uszka, różnego rodzaju wędliny, słoiki z aromatycznymi zaprawami. Co ciekawe, można było spróbować także kuchni ukraińskiej. Tradycyjne ciasta i pierogi w wykonaniu pań z Ukrainy, które przebywają w powiecie kościerskim zachwycały smakiem.

Jarmark stał się także źródłem inspiracji dla osób, które nie do końca miały pomysł na prezenty dla bliskich. Wybór był ogromny. Zwłaszcza jeśli chodzi o różnego rodzaju rękodzieło. Były ubrania, dodatki do domu, świece zapachowe, biżuteria, kosmetyki, obrusy, chusty, torebki czy obrazy.