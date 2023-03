Kioski w Trójmieście są zamykane jeden po drugim. Czy znikną wszystkie?

- Panie, szkoda gadać - mówi nam właścicielka jednego z kiosków w Gdańsku. - Zdarzają się dni, że gazet to nawet dwudziestu dziennie nie sprzedam. Gdzie to do dawnych czasów, jak mi je świeżo z drukarni samochodem dostawczym przywozili, naładowanym pod dach, a i tak wszystkie schodziły? Po bilet na tramwaj też już prawie nikt nie zajrzy. Wszyscy mają aplikacje w telefonach, lub jeżdżą na miesięcznym. Jak chce kupić mineralną, czy gumę do żucia, to do „Żabki” pójdzie, którą ma na każdym rogu. Prawie w ogóle już nie idą mi kosmetyki. Teraz to ludzie do hipermarketów samochodami jeżdżą, a nie po kioskach chodzą. Obkupują się na cały tydzień, bo tak jest im najwygodniej. Dawniej hipermarketów nie było, a samochód miał mało kto. Dziś natomiast realia tak się zmieniły, że kioski po prostu tracą rację bytu. Ja po ponad trzydziestu latach ciągnę ten biznes już tylko z sentymentu i żeby dotrwać do emerytury. Zarobić się na tym nie da. Gdyby nie kilku starszych klientów, którzy przychodzą od lat i zawsze coś kupią, nawet jak mam trochę drożej od konkurencji, a przy okazji chcą też pogadać, dawno już bym splajtowała.

Upadek kiosków w Trójmieście, jaki nastąpił tylko w ostatnich dziesięciu latach, pokazują dane statystyczne. W Gdańsku tylko na terenach gminnych dekadę temu było ich 82. Dziś pod taki biznes dzierżawi grunt od samorządu 27 osób. W Gdyni przez dziesięć lat z niemal pięćdziesięciu kiosków na miejskich terenach pozostały zaledwie trzy, przy ul. Zielonej na Oksywiu, Nauczycielskiej na Witominie i Kartuskiej w Chyloni. Kontynuowane są jednak także rozmowy z dzierżawcą w sprawie dalszej działalności kultowego dla wielu mieszkańców Orłowa obiektu przy pl. Górnośląskim, który stoi dziś pusty.

W Sopocie na gminnych terenach ostał się już tylko jeden kiosk, przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Grottgera. W ostatnich dziesięciu latach najemcy zrezygnowali z prowadzenia takiego biznesu w trzech innych miejscach, nieopodal pętli autobusowej przy ul. Reja, na ul. Grunwaldzkiej i na rogu al. Niepodległości i Krasickiego.

Jakie są główne przyczyny masowego upadku kiosków? Andrzej Kochan, były członek zarządu stowarzyszenia trójmiejskich kioskarzy, wymienia wśród nich m.in. wysokie koszty zatrudnienia pracowników w związku ze wzrostem płacy minimalnej, potężną konkurencję ze strony sieci handlowych, a także mało satysfakcjonujące warunki współpracy, jakie proponowane są potencjalnym ajentom przez największych graczy na rynku, Ruch i Kolporter. Otwarcie też dodaje, że w Gdyni, gdzie on prowadził dawniej trzy kioski, w tym jeden w bardzo charakterystycznym punkcie, nieopodal dawnej zajezdni trolejbusowej w Redłowie, kioskarzy wykończyli swoimi fanaberiami samorządowcy z prezydentem miasta Wojciechem Szczurkiem na czele.

[cyt]- Wymyślili sobie ponad dziesięć lat temu i narzucili nam projekt jednolitego kiosku na gruntach, dzierżawionych od gminy - mówi Andrzej Kochan. - Jest on drogi, niefunkcjonalny i mało odporny na wizyty nieproszonych gości, którzy przychodzili pod osłoną nocy z łomem, aby obrabować nas z asortymentu. Tłumaczyliśmy zarówno prezydentowi Szczurkowi podczas kolejnych spotkań, jak i podległym mu urzędnikom, że to kompletny absurd. Projekt kiosku za 80 tysięcy złotych, na dodatek zbyt małego jak na nasze potrzeby, bo nie był z nami konsultowany, całkowicie się nie kalkulował. Samorządowcy jednak, jak to w Gdyni bywa, wiedzieli lepiej. Doprowadziło to do katastrofy.