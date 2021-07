Kino - gdy zamknę oczy - trwa, spektakl się nie kończy. O Ryszardzie Ronczewskim w sopockim Teatrze Atelier

Ostatniego wywiadu popularny aktor filmowy i teatralny Ryszard Ronczewski udzielił „Dziennikowi Bałtyckiego”. Rok temu, tuż przed swoimi 90 urodzinami. Mówił na przykład o aktorskich początkach:

„Przy okazji wizyt znajomków naszych rodziców, było w zwyczaju, że duet artystyczny dzieci, to coś, czego oczekują goście. Mama akompaniowała, a siostra Alina i ja w dwugłosowym duecie śpiewaliśmy różne kawałki np. „O Maryjanno, gdybyś była zakochaną…” albo „W dzień deszczowy i ponury z Cytadeli ciągną sznury, szeregami Lwowskie Dzieci idą tułać się po Świeci…”. Nie po świecie - tylko po świeci! Z lwowska... Alinka nienawidziła tych występów, a mnie się podobało! Takie popisy przed „widownią”... Może wtedy po raz pierwszy zasmakowałem oklasków? I potem po raz drugi, gdy na popisie półrocznym w Średniej Szkole Muzycznej w Sopocie „odśpiewałem” swój egzamin „Vien qua dorina bella…” i dostałem brawa od komisji, co się raczej nie zdarzało. To wtedy ten mały jeszcze bakcyl „ulubieńca publiki” wyjrzał z mojej łepetyny”.