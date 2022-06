Kina miejskie w Trójmieście. Gdzie na film w sezonie wakacyjnym 2022?

Kino miejskie w Trójmieście - 2022

To między innymi pokazy filmowe organizowane na świeżym powietrzu. Filmowe klasyki w ciepły wakacyjny wieczór to doskonały przepis na udaną randkę lub spotkanie z przyjaciółmi.

Trójmiasto to letnia stolica Polski. To tu każdego roku zjeżdżają się tysiące turystów z całego kraju. Gdańsk, Sopot i Gdynia nigdy nie próżnują. Każdy dzień lata wypełniony jest tu atrakcjami i ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi.

Kino na Szekspirowskim 2022

To już 7 edycja projektu Kino na Szekspirowskim. Jest on współfinansowany ze środków Miasta Gdańska. Pokazy odbywają się w niezwykłym miejscu, bo na dachu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Seanse organizowane są przez całe wakacje - aż do końca sierpnia.

Pierwszy pokaz odbędzie się już 11 czerwca o 21:30. Widzowie obejrzą hit Joachima Triera - Najgorszy człowiek na świecie.