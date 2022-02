Kilkanaście dochodzeń w skali roku. Policja poszukuje sprawców pożarów pustostanów w Gdańsku Kamil Kusier

Rok 2022 w Gdańsku rozpoczął się od serii pożarów w Śródmieściu, co kolejny raz wywołało serię pytań o powody, dla których zabytkowe budynki w mieście płoną, jak również o to, komu być może mogło zależeć na tym, aby oczyścić daną działkę ze zbędnego - być może z punktu widzenia sprawcy - budynku. Podobnie było w poprzednim roku, kiedy to m.in. w Nowym Porcie paliła się zabytkowa nieruchomość. Jak informuje policja, w dalszym ciągu nie zatrzymano sprawców podpaleń.