Kierowcy zawodowi żądają jazdy do 70 km/h przez małe miejscowości oraz osobnej tabeli punktów karnych

Postulaty do Ministerstwa Infrastruktury

25.10.2022 r. kierowcy zawodowi umieścili na profilu FB pod nazwą „Polska Partia Kierowcy Zawodowi” listę postulatów skierowaną do Ministerstwa Infrastruktury. Kierowcy ciężarówek żądają likwidacji obszarów "teren zabudowany" na drogach krajowych i wojewódzkich przebiegających przez małe miejscowości i zastąpienie ich znakiem B-33 z wyjątkiem miejscowości i miast o ścisłym centrum. Oznacza to, że mogliby się poruszać do 70 km/h zamiast do 50 km/h jak dotychczas.

Według "Mapy ryzyka Polaków" opublikowanej w 2021 roku przez Polską Izbę Ubezpieczeń 30% Polaków dopuszcza się przekraczania prędkości w obszarze zabudowanym o 20 km/h. Ponadto kierowcy zawodowi chcą podwyższenia ograniczeń prędkości dla pojazdów ciężarowych na Drogach Ekspresowych i Autostradach z 80 km/h do 90 km/h. Jazda z większą prędkością od dopuszczalnej często staje się dla kierowców rutyną. Czy zwiększenie prędkości nie przyczyniłoby się też do zwiększenia przekraczania "nowej" dozwolonej prędkości? Jedno co na pewno mogłoby się zwiększyć, to statystyki dotyczące wypadków drogowych.