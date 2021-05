Kierowcy tramwajem linii 63 do Brzeźna bez biletu - taką propozycję na zmniejszenie obłożenia samochodów w dzielnicy mają radni PiS

- W ubiegłym roku władze Gdańska zawiesiły kursowanie tej linii tłumacząc się pandemią - zaczął radny PiS Andrzej Skiba. - Linię tramwajową 63 należy przywrócić. Naszym zdaniem należy oczekiwać, że linia zostanie przywrócona na okres letni. Powinna funkcjonować przede wszystkim w weekendy, kiedy to Brzeźno notuje największe zainteresowanie ze strony turystów, ale też mieszkańców Gdańska, którzy przyjeżdżają odpocząć. W związku z tymi przyjazdami pojawia się problem parkowania w Brzeźnie, który musi mieć rozwiązanie systemowe. Na sesji Rady Dzielnicy Brzeźno pod koniec ubiegłego roku radni dzielnicy odrzucili wszystkie 3 koncepcje stref płatnego parkowania. Zobowiązaliśmy się, że przedstawimy nasze alternatywy. Jedna z nich to wprowadzenie linii 63 w charakterze bezpłatnym dla kierowców. Za punkt odniesienia przyjmujemy dobre wzorce, takie jak Dzień Bez Samochodu. Właściciel samochodu, posiadający dowód rejestracyjny samochodu, powinien mieć możliwość zabrania ze sobą do pięciu osób. To mógłby być projekt pilotażowy. Moglibyśmy to sprawdzić przez miesiąc lub dwa i zobaczyć jakie będą skutki - dodał.

Miejscy radni Prawa i Sprawiedliwości z okręgu nr 1** Andrzej Skiba i Waldemar Jaroszewicz wraz z radną dzielnicy Brzeźno Patrycją Kardasz zaapelowali do władz Gdańska o przywrócenie w sezonie letnim linii tramwajowej numer 63, którą można by dojechać do Brzeźna. Linia co roku łączy Łostowice** z Brzeźnem. Radni chcą też by kierowcy mogli podróżować tą linią bez biletu za okazaniem dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu. Z kierowcami mogliby podróżować członkowie ich rodzin lub znajomi, którzy podróżowaliby z nim samochodem, co ma być zwrotem w stronę turystów, którzy latem znacznie zwiększają samochodowe obłożenie Brzeźna, bardzo często parkując niezgodnie z przepisami.

Radny przypomniał też o swoim pomyśle sprzed dwóch lat, w którym chciał zapytać gdańskich kierowców w ankietach o to, dlaczego do Brzeźna przyjeżdżają autami zamiast komunikacją miejską.

- Władze Gdańska z zainteresowaniem przyjęły nasz pomysł dot. ankiet, jednak ich nie przeprowadziły. Zachęcamy do tego - mówił Andrzej Skiba. Zwrócił też uwagę, że latem ubiegłego roku było widać częstsze kontrole straży miejskiej w zakresie nieprawidłowego parkowania w Brzeźnie, na co liczy również w tym roku. Przyznał też, że w długi weekend majowy nie było odpowiedniej oferty komunikacyjnej, która zachęciłaby mieszkańców do dotarcia do Brzeźna tramwajem lub autobusem zamiast samochodem. Zdaniem radnego Skiby tramwaj linii 63 powinien jeździć do Brzeźna co 10 lub 15 minut, szczególnie w godzinach 10:00 - 16:00.