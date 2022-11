Kierowcom pękały opony po najechaniu na podstawę słupka. Relacja poszkodowanych. Co wydarzyło się na wysokości węzła Wielki Kack w Gdyni?

Gdynia: Węzeł Wielki Kack. Co wydarzyło się na drodze S6 w Święto Niepodległości?

W piątek 11 listopada około godziny 18:06 trzyosobowa rodzina poruszała się Obwodnicą Trójmiasta z Gdyni w kierunku Gdańska. Wracali z obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

- Jechałem z żoną i dzieckiem z Gdyni do Gdańska obwodnicą - opowiada pan Piotr, mieszkaniec Gdańska. - Na wysokości węzła Wieki Kack poruszaliśmy się lewym pasem, zgodnie z przepisami. Nic nie było widać na drodze. Nagle usłyszałem huk, nastąpiło podbicie samochodu do góry i ściągnięcie auta na lewą stronę. Na szczęście udało mi się skontrować i wykonać manewr parkowania po prawej stronie na pierwszym z trzech pasów, który nie był jeszcze włączony do ruchu. Kiedy się zatrzymywałem, zauważyłem, że na pasie stoją inne pojazdy. Wcześniej nie było ich widać, bo zdarzenie miało miejsce na łuku jezdni. Wokół samochodów krążyli kierowcy, sprawdzali opony, wyjmowali zapasowe koła z bagażnika. Uszkodzonych pojazdów było około dwudziestu.