Kierowco! W tych miejscach na Pomorzu funkcjonują odcinkowe pomiary prędkości. Już niedługo będzie ich jeszcze więcej. Zobacz gdzie!

Pomorze. W tych miejscach funkcjonuje odcinkowy pomiar prędkości

Wytypowano także tzw. listę rezerwową. Znalazł się na niej m.in. odcinek Obwodnicy Trójmiasta w okolicy Straszyna. Wykonawca, wytypowany do wykonania tych prac przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ma na zrealizowanie prac nieco ponad rok. To oznacza, że nowych systemów możemy spodziewać się już latem 2023 r. Lokalizacje z listy rezerwowej doczekają się odcinkowego pomiaru prędkości w przypadku, gdy okaże się, że w miejscach pierwotnie wytypowanych do tej inwestycji, nie będzie możliwe zainstalowanie urządzeń.

Aktualnie odcinkowy pomiar prędkości na Pomorzu funkcjonuje tylko w jednej lokalizacji - na drodze wojewódzkiej nr 216 z Redy do Rekowa. Już niedługo ma się to jednak zmienić. Urządzenia mające mierzyć prędkość kierowców na konkretnym odcinku drogi już niedługo pojawią się na autostradzie A1 w Swarożynie, a także na drodze wojewódzkiej nr 211 w Borowie, pomiędzy Żukowem a Kartuzami. W sumie Inspekcja Transportu Drogowego zrealizuje 39 nowych systemów w całej Polsce.

Odcinkowy pomiar prędkości na Pomorzu. Jak działa?

Urządzenia mierzące prędkości, z jakimi poruszają się kierowcy, muszą zapewnić m.in. możliwość rejestracji naruszeń na co najmniej trzech pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się mierzony pojazd. Systemy muszą wykonywać pomiary bez przerwy, również w trudnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość pojazdów co najmniej od 30 do 220 km/h, identyfikować rodzaj pojazdu i wykonywać wysokiej jakości zdjęcia bez względu na porę dnia. Tylko w ubiegłym roku systemy OPP zarejestrowały ok. 700 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości.