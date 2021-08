Kierowca miejskiego autobusu w Gdańsku stanie przed sądem za jazdę bez prawa jazdy. Grozi mu wysoka grzywna

We wtorek 17 sierpnia o godzinie 15.00, na przystanku autobusowym na zbiegu ul. Piastowskiej z ul. Wypoczynkową, gdańscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 32-latka, który kierował miejskim autobusem. Policjanci odebrali wcześniej sygnał, że mężczyzna najprawdopodobniej nie ma prawa jazdy. Podczas sprawdzania danych kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że odebrano mu uprawnienia do kierowania pojazdami za prowadzenie samochodu po pijanemu. W związku z wykroczeniami funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek o ukaranie 32-latka oraz o zastosowanie środka karnego w postaci zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.