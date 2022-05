Kierowca bmw nie zatrzymał się do kontroli, potrącił samochodem radiowóz i uciekł. Policja prosi o pomoc [email protected]

Tczewscy policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie niezatrzymania się do kontroli drogowej przez kierowcę bmw o numerze rejestracyjnym EUCM 907. Zdarzenie miało miejsce wczoraj około godziny 13. W tym czasie kierowca tego samochodu najpierw nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a następnie spowodował kolizję z radiowozem i uciekł. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia tożsamości mężczyzny lub mają informacje na temat miejsca, gdzie może przebywać samochód, proszone są o kontakt z policjantami.