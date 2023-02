Kierowca autobusu miejskiego w Malborku zatrzymany przez policję. Był pod wpływem narkotyków i wiózł pasażerów?

Drogówka sprawdziła kierowcę na pętli

Jak informuje KPP Malbork, do zatrzymania kierowcy miejskiego autobusu doszło w czwartkowe popołudnie (3 lutego) na pętli przy ul. Piaskowej. Tam znajduje się ostatni przystanek linii nr 6. Po godz. 15 policjanci malborskiej drogówki skontrolowali 38-letniego mężczyznę. Była to normalna, rutynowa kontrola przeprowadzona w ramach ich codziennej służby.

Funkcjonariusze przeprowadzili badania, które wykazały, że kierowca był trzeźwy, ale przewoził pasażerów, będąc pod wpływem narkotyków – informuje st. asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Jak dodaje policjantka, po badaniu narkotesterem okazało się, że 38-latek wcześniej zażył marihuanę. Na tym etapie urządzenie potwierdza tylko samą obecność narkotyku. Natomiast ile go było, to dopiero będzie ustalane podczas szczegółowych badań laboratoryjnych.

- Dlatego mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań - tłumaczy oficer prasowy malborskiej policji.