Kierował autem, mimo że nigdy nie miał prawa jazdy

Sopoccy strażnicy miejscy, którzy kontrolowali w czwartek centrum miasta, zauważyli samochód marki Opel zaparkowany w strefie obowiązywania znaku B-1. Podczas legitymowania kierowca tego auta oświadczył, że nie posiada przy sobie prawa jazdy, ponieważ zostawił ten dokument w domu. Następnie zmienił zdanie. Poinformował strażników, że stracił uprawnienia do kierowania, bo przekroczył dopuszczalną liczbę punktów karnych. Podczas sprawdzania danych kierującego okazało się, że nigdy nie miał prawa jazdy. Sprawa – jak informuje Straż Miejska w mediach społecznościowych - znajdzie swój finał w sądzie.

Za brak uprawnień do kierowania grozi surowa kara. Można za to otrzymać grzywnę od 1500 do 30 000 zł (z nowego taryfikatora wypadły dotychczasowe mandaty wynoszące 300 i 500 zł). Od stycznia każdą sprawą kierowania autem czy motocyklem bez uprawnień musi zająć się sąd. Sędzia orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów. Jeśli ukarany będzie prowadził mimo sądowego zakazu, to grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.