Kiełpino. 17-latek potrącony na przejściu dla pieszych. Został przewieziony do szpitala!

Do zdarzenia doszło w środę 7 grudnia przed godziną 7.00 w Kiełpinie. Dyżurny kartuskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące potrącenia pieszego. Na miejsce natychmiast zadysponowano patrol policji oraz służby ratunkowe.

W wyniku zdarzenia i odniesionych obrażeń 17-latek został przewieziony do szpitala. Mundurowi sporządzili oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdu. Funkcjonariusze ustalają jeszcze dokładne okoliczności wypadku.

Jednocześnie policjanci apelują o ostrożność na drodze. Zwłaszcza teraz, gdy dzień szybko się kończy, a w godzinach porannych jeszcze bywa ciemno.

- W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego przypominamy, że należy stosować się do obowiązujących przepisów i zwracać uwagę na ograniczenia prędkości. Wzmożona czujność niezbędna jest także w okolicy przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań - dodaje rzeczniczka kartuskiej policji. - Pamiętajmy, że bezpieczna prędkość to ta, która dostosowana jest do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, własnych umiejętności.