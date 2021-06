Kiedyś symbol luksusu, a dziś? Dolarowiec, Burdelowiec, Kawalerowiec, czyli jeden z symboli Wrzeszcza. Artur Kopecki

Dolarowiec lub Olimp to, obok falowców i Zieleniaka, jeden z najbardziej charakterystycznych budynków Gdańska. Jeden z symboli Wrzeszcza liczy 55 metrów wysokości, ma 17 kondygnacji i już ponad 50 lat. Co ciekawe, do użytku został oddany w Sylwestra pod sam koniec lat 70.