Kiedyś piękny hotel, dziś ruina. "Murat" w Redzie lata świetności ma już za sobą

- Hotel "Murat" dysponuje 57 pokojami 1, 2 i 3 osobowymi oraz 4 apartamentami przystosowanymi również dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę, telefon oraz telewizor. Potencjał usługowy Hotelu to 173 miejsca noclegowe. Hotelowa restauracja na 160 osób serwuje bogaty wybór dań kuchni polskiej i międzynarodowej. Goście codziennie mogą korzystać z baru - kawiarni mieszczącego 50 gości oraz Night Clubu. W hotelu znajduje się również nowoczesne centrum konferencyjne na 300 osób, a na zapleczu stylowa zagroda grillowa "Kukułka". Do dyspozycji gości jest również duży, strzeżony płatny parking - taki opis hotelu w Redzie możemy znaleźć w Internecie. To już historia. Hotel "Murat" w Redzie lata świetności ma już za sobą. Dzisiaj to już zdewastowany, popadający w ruinę budynek.

- Odwiedzam różnego rodzaju zapomniane i zdewastowane obiekty. Pokazuję moje spojrzenie. Ludziom zaczęło się to podobać do tego stopnia, że już 27 tys. osób "polubiło" moją stronę - mówi Roman Lewiński, pasjonat historii i twórca facebookowej strony "Tajemnicza Polska moim okiem", który z aparatem wybrał się m.in. do Redy. - Szkoda tego obiektu. Jak coś zostaje pozostawione same sobie, to z biegiem czasu niszczeje. Widziałem w środku porozwieszane pranie. Widać, że jest zamieszkały.