Kiedyś jeździły tu autobusy. Dziś pozostały tylko zatoczka i rozpadający się przystanek

Według danych z roku 2016 r. na 1650 miejscowości wiejskich na Pomorzu do około 400 nie docierał żaden transport publiczny. Z kolei w 90 miejscowościach czas dojścia do przystanku wynosi ponad 60 minut. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do Roku 2030, którą w kwietniu 2021 r. przyjął pomorski Sejmik, wskazuje na obszary zachodniego Pomorza jako te szczególnie zagrożone wykluczeniem transportowym - powiaty człuchowski, słupski, chojnicki (czynnikiem kluczowym są tu odległość od metropolii oraz czas, jaki jest konieczny do ich pokonania środkami transportu).

Rozmawialiśmy z mieszkańcami wykluczonych komunikacyjnie miejscowości na Pomorzu, które często liczą po kilkudziesięciu, kilkuset mieszkańców. Zapytaliśmy, jak sobie radzą. W niektórych wsiach ostatnie autobusy i pociągi zlikwidowano... czterdzieści lat temu.

Na granicy z metropolią

Nieoczywistą miejscowością wykluczoną transportowo są Czaple w gminie Żukowo. To miejscowość niemal granicząca z gdańską metropolią.