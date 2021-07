Kiedyś jedno ze swoim dzieł przekazała papieżowi. Marta Chrzan, wybitna gdyńska ikonopisarka, walczy o życie

Stan zdrowia gdyńskiej artystki bardzo pogorszył się po tym, jak w zeszłym roku przeszła koronawirusa. Marta Chrzan jest jedną z najstarszych osób w Polsce z mukowiscydozą. Średnia wieku dla osób chorujących na tę straszną chorobę to zaledwie 30 lat. Jest cenioną w Polsce i zagranicą ikonopisarką. Mieszka na gdyńskim Oksywiu, jest silnie związana z miastem, ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni oraz Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku.

- Odkąd pamiętam jestem chora. Nie znam życia takiego, jakie zna każdy z Was. Nie wiem, jak to jest oddychać pełną piersią, nie kaszleć i nie dusić się. Nie wiem, jak to jest jeść wszystko bez bólu brzucha i wymiotów, nie wiem, jak to jest zaplanować wakacje i na pewno móc na nie pojechać. Od kilku lat nie wiem, co sprzedają w supermarketach. Nie mogę wejść w tłum ludzi, spotkać się z przyjaciółmi bez strachu o kolejną infekcję, gdyż każda jest narażeniem życia, kolejnym zapaleniem płuc i kolejnymi tygodniami spędzonymi w szpitalu pod kroplówką - relacjonuje Marta Chrzan.