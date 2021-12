Kiedy zaczynają się przygotowania do świąt? W Skandynawii gdy św. Łucja przynosi światelko. W tym roku orszak z Kalmaru nie zawita do nas

Luciadagen - Dzień św. Łucji

Niespełna dwa tygodnie później przypada święto Luciadagen, obchodzone w całej Skandynawii, To właśnie Lucidagen uznaje się w krajach skandynawskich za rozpoczęcie radosnego okresu przygotowania do Bożego Narodzenia.

13 grudnia - Dzień św. Łucji - początek czasu światła

To święto ma również włoską nazwę: Sankta Lucia, bo stamtąd pochodzi jej kult. Na Półwysep Skandynawski trafił przez Niemcy i to właśnie tam, szczególnie w Szwecji, jest to do dzisiaj ważne święto, obchodzone 13 grudnia. Według szwedzkiej tradycji noc z 12 na 13 grudnia jest najciemniejszą nocą w roku, z dniem św. Łucji rozpoczyna się czas światła.

Luciadagen - przejście z czasu ciemnego na jasny

Dzień św. Łucji w Gdańsku

W Gdańsku to szwedzkie święto ma szczególną oprawę, bo światło przywozi nam co roku Łucja z Kalmaru. To miasto w południowo-wschodniej Szwecji, od ponad półwiecza gród partnerski Gdańska. Pierwszy orszak św. Łucji pojawił się w Gdańsku w 1992 roku. Szwedzka tradycja przemarszu orszaku św. Łucji to jeden z elementów zacieśniania współpracy partnerskiej między Gdańskiem i Kalmarem, który jest miastem siostrzanym.

Przez prawie 30 lat na początku grudnia jej orszak można było spotkać na ulicy Długiej. W ubiegłym roku, ze względu na epidemię, Łucja i jej towarzyszki nie przywiozły nam z Kalmaru światła. A co w tym roku? Niestety, Łucja znowu z powodu pandemicznych obostrzeń została w domu...