Kiedy powrót do szkół? W marcu egzaminy próbne dla maturzystów i ósmoklasistów. Niewykluczony powrót klas 1-3 do nauki zdalnej!

Od ubiegłego tygodnia uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych mogą uczyć się stacjonarnie. Minister poinformował, że obecnie 98,8 proc. szkół prowadzi zajęcia w klasach 1-3 w formie stacjonarnej . Daje to 14 274 placówki. 21 szkół prowadzi zajęcia dla tych klas w trybie zdalnym, a 148 w trybie mieszanym. Z kolei 99,2 proc. przedszkoli prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym, co daje 15 170 placówek. 37 przedszkoli prowadzi zajęcia w trybie zdalnym, a 93 placówki w trybie mieszanym.

Co z powrotem uczniów do szkół? Niedzielski: Absolutnie nie rekomenduję

- To jest potrzebne dla uczniów. Dziękuję dyrektorom szkół za organizowanie egzaminów kontrolnych, wiem, że odbywa się to z zachowaniem zasad sanitarnych. Wiem, że jest to oczekiwane przez rodziców i uczniów - mówił Przemysław Czarnek.

Minister powiedział, że nie ma na razie decyzji o powrocie kolejnych klas do nauki w szkołach. Zapowiedział, że jeżeli taka decyzja zapadnie, ogłosi ją premier. Przemysław Czarnek przyznał, że kolejne powroty do szkół są rozważane, jednak nie wykluczył, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, klasy 1-3 szkół podstawowych, będą musiały wrócić do nauczania zdalnego.