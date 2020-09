Kiedy pojawią się szczepionki przeciw grypie i kto będzie mógł skorzystać z refundacji?

- Temat szczepień przeciw grypie nabiera szczególnego znaczenia w czasie najbliższego sezonu jesienno-zimowego, kiedy będziemy musieli stanąć oko w oko z grypą w czasie trwającej pandemii, kiedy dodatkowym wyzwaniem będzie konieczność rozróżnienia objawów i diagnostyka wirusa grypy i SARS-CoV-2

- przekonywała na łamach "Dziennika Bałtyckiego" dr hab. Ewa Augustynowicz, specjalista z Zakładu Epidemiologii, Chorób Zakaźnych i Nadzoru Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny.

- Szczepienie przeciw grypie chroni nas przed ciężkim przebiegiem grypy i zwiększa szansę, że w ogóle nie zachorujemy. Szczepionka przeciw grypie to najlepsza inwestycja w nasze zdrowie.

Wszystko wskazuje, że to może być rekordowy rok pod względem poziomu wyszczepialności. Pacjenci już teraz słusznie zaczęli się interesować możliwością profilaktyki chcąc uniknąć zimowej wizyty w przychodni - zwłaszcza w dobie koronawirusa. Do rekordu zresztą wiele nie potrzeba - w poprzednich latach na grypę szczepiło się raptem 4 proc. populacji. Tymczasem jest to sprawdzone narzędzie walki z infekcją, które jeżeli nawet nie uchroni nas przed zachorowaniem, to sprawi, że przebieg choroby będzie znacznie lżejszy.