Kiedy lodówka zjada Twoje pieniądze. Jak zaoszczędzić na prądzie?

Prąd coraz bardziej luksusowy

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2020 r. zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na mieszkanie wyniosło ok. 1998,4 kWh w skali roku. Obecnie 1 kWh kosztuje od 0,76 – 0,82 zł. Zakładając, że zużycie energii na przestrzeni tego czasu nie zmieniło się, a ceny prądu również pozostaną bez zmian, to możemy spodziewać się, że za 2022 r. zapłacimy rachunek w wysokości ok. 1519-1639 zł.

Oczywiście są to uśrednione dane, bo zużycie energii uzależnione jest od rodzaju mieszkania, jego wielkości, liczby mieszkańców, sprzętu i zastosowanych rozwiązań. Przyjmuje się, że jednoosobowe gospodarstwo domowe może zużywać od 900 kWh do 1400 kWh prądu rocznie, a każda kolejna osoba w tym gospodarstwie, to dodatkowe ok. 500 kWh. W Polsce przyjmuje się, że w jednym gospodarstwie domowym zamieszkuje średnio 2,5 osoby, co wynika z dominującego modelu 2+11. Zatem według tych norm trzyosobowa rodzina może zużywać 2400 kWh energii elektrycznej, za które zapłaci ok. 1970 zł rocznie. Minimalna stawka wynagrodzenia netto w Polsce wynosi 13,91 zł. Zatem by pokryć taki rachunek, osoba zarabiająca najniższą stawkę godzinową musi pracować 142 godziny.