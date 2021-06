Kibice reprezentacji Polski są z nią na dobre i na złe. Rozmawialiśmy z nimi pod stadionem Polsat Plus Arena Gdańsk Rafał Rusiecki

Ponad 9 tysięcy kibiców pojawiło się we wtorek, 15 czerwca na drugim otwartym treningu reprezentacji Polski na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Mieszkańcy Trójmiasta przyjechali do Letnicy okazać swoje wsparcie dla drużyny narodowej, która bardzo słabo zaprezentowała się w premierowym spotkaniu ze Słowacją.