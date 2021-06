Mecz Polska - Hiszpania kibice oglądali w Brzeźnie

Stadion Letni w Gdańsku Brzeźnie to jedna ze stref, gdzie kibice gromadzą się, by oglądać mecze Euro 2020. W sobotni wieczór to miejsce tętniło życiem, bo Polska grała z faworyzowaną Hiszpanią. Marzenia fanów się ziściły, a nasi piłkarze osiągnęli korzystny rezultat w spotkaniu z jedną z najlepszych drużyn Europy.