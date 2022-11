Kibice na mundialu w Katarze 2022. Na mistrzostwa świata wybrali się tylko majętni fani futbolu ZDJĘCIA

Wydatki kibiców na mundialu w Katarze 2022

Już za sam przelot do Kataru trzeba słono zapłacić. Jeśli chcemy wylecieć z Gdańska do Dohy (stolicy Kataru), to trzeba wybrać opcję z przesiadką. Ceny w dwie strony zaczynają się od 4,2 tysiąca złotych dla jednej osoby. Inna sprawa to ceny zakwaterowania. Właściciele hoteli szybko wyczuli koniunkturę i ceny za nocleg wzrosły skokowo.

Katar na czas mistrzostw świata spodziewał się 1,2 miliona turystów. Za jedną noc dwie osoby za jeden pokój muszą zapłacić nawet od kilku tysięcy złotych.

W tym wszystkim najtańsze wydają się być ceny biletów na mecze. Te w najlepszej cenie, ale w najwyższych miejscach na stadionie, w fazie grupowej kosztują od ok. 300 złotych. Ceny rosną proporcjonalnie do rangi meczu na turnieju mistrzowskim. FIFA nigdy jednak nie miała problemu ze sprzedażą wejściówek na najważniejszą imprezę sportową w czteroleciu.