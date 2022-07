Kibice na meczu siatkarzy Polska - Iran w Ergo Arenie. Tak trybuny dopingowały biało-czerwonych ZDJĘCIA Rafał Rusiecki

Kibice reprezentacji Polski podczas meczu Ligi Narodów z Iranem w Ergo Arenie (5.07.2022) Karolina Misztal Zobacz galerię (111 zdjęć)

Liga Narodów siatkarzy 2022. Pełne trybuny Ergo Areny to obrazki, do których przyzwyczailiśmy się, jeśli chodzi o występy siatkarskiej reprezentacji Polski. We wtorek, 5 lipca fani wspierali biało-czerwonych w ich pierwszym meczu "polskiej" części Ligi Narodów.