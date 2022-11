Kibic z Pomorza: Oglądam MŚ w Katarze. Po meczu Meksyk - Polska. Znów spotkamy się z drużyną Meksyku. Podczas odprawy na lotnisku

Mam wrażenie, że zwrot _„Meksyk jest od nas lepszy piłkarsko” t_o takie zdanie-wytrych. Remis z kimś „lepszym” to sukces, wygrana to niespodzianka a przegrana nie zaskakuje. To takie alibi na wypadek porażki, które Michniewicz klepie jak mantrę od dawna.

Meksyk jest piłkarsko lepszy tylko wtedy, kiedy jest przy piłce, ale to trenerowi jakoś umyka. Zamiast odcinać Meksykanów daleko od naszej bramki, my ustawialiśmy się na swojej połowie i dawaliśmy im grać. Broniliśmy się dobrze, trzeba to przyznać.

Meksykanie nie mieli sytuacji, ale nie dawało nam to nic więcej. Kiedy podeszliśmy wyżej, obrońcy Meksyku gubili się atakowani przy wyprowadzeniu piłki. Daliśmy Meksykowi bardzo niewiele okazji, żeby się pomylił.