Kibic Lechii Gdańsk musi być na meczu z Rapidem. We wtorek można kupić bilet od Dusana Kuciaka albo dostać voucher na Jarmarku Dominikańskim

Podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka mogą marzyć o fazie play-off, która będzie decydować o awansie do fazy grupowej Ligi Konferencji. Najpierw jednak muszą okazać się lepsi od Rapidu. W poprzedniej rundzie biało-zieloni wyeliminowali Akademiję Pandev i to był historyczny awans, bo pierwszy, w wykonaniu Lechii w trzecim starcie w europejskich pucharach. Jednak pokonanie Rapidu oznaczałoby pierwszy awans biało-zielonych po zwycięskim dwumeczu nad zespołem wyżej notowanym w rankingu UEFA. Mecz w Wiedniu pokazał, że Lechię zdecydowanie stać na awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Biało-zieloni zagrali z Rapidem jak równy z równym i są w stanie wygrać czwartkowy mecz (godz. 19.45) i dalej rywalizować w europejskich pucharach.

