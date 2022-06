KFC w Lęborku już otwarte. Pierwszy dzień i pierwsza promocja przyciągnęły tłumy. ZDJĘCIA [email protected]

W samo południe 6 czerwca kierownik pierwszej w Lęborku restauracji KFC otworzył drzwi przed długą kolejką chętnych na pierwszą promocję z okazji otwarcia restauracji. Z okazji otwarcia nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu. Sznur samochodów ustawił się także do punktu drive thru. Nowa restauracja mieści się w przy ul. Krzywoustego 10, przy centrum handlowym "Arkadia". Restauracja będzie czynna codziennie od 8:00 do 23:00.