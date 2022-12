Keynan Rew będzie jak Darcy Ward? Kolejny Australijczyk chce bawić kibiców Wybrzeża Gdańsk

Magik z Nanango

Był kiedyś w zespole Wybrzeża Gdańsk Darcy Ward. I choć spędził w gdańskim klubie tylko rok, to dał się zapamiętać jako nieprawdopodobnie utalentowany i - w pozytywnym znaczeniu - zwariowany człowiek. Australijczyk z miejsca porwał kibiców. Aż wierzyć się nie chce, że mija właśnie dwanaście lat, gdy dopinane były szczegóły wypożyczenia go z Unibaksu Toruń. Choć oczywiście nie doszłoby do tego ruchu, gdyby miał decydować wyłącznie aspekt sportowy. Tam dochodziły problemy wychowawcze, przez co nadszarpnięte zostało jego zaufanie w Toruniu. Został oskarżony o zgwałcenie młodej Brytyjki. Mógł nawet trafić do więzienia, jednak ostatecznie zarzuty zostały oddalone. Jak czas pokazał, wypożyczenie do Wybrzeża okazało się strzałem w dziesiątkę.

Darcy był czołową postacią Wybrzeża, a przecież miał zaledwie osiemnaście lat. Walnie przyczynił się do awansu Wybrzeża do Ekstraligi. Zakończył sezon ze średnią 2,558 punktu na wyścig. I przede wszystkim do dziś jest rekordzistą gdańskiego toru - przejechał cztery okrążenia w imponującym czasie 61,28 sekund. Pływał, latał po owalu.