Kevin sam w domu… symfonicznie. Projekcja filmu z muzyką graną do obrazu przez orkiestrę zaczarowała widzów w Ergo Arenie

Kevin sam w domu… symfonicznie

Całkiem nieźle wypełniona Ergo Arena była świadkiem niespotykanej projekcji filmu z muzyką wykonywaną na żywo. To ścieżka dźwiękowa Johna Williamsa, kompozytora znanego z ilustracji do „Gwiezdnych Wojen”, „Bliskich spotkań trzeciego stopnia”, „Szczęk”, „E.T.” czy „Indiany Jonesa”, do komediowego klasyka „Kevin sam w domu”. Royal Symphony Orchestrą dyrygował José Maria Florêncio, w drugiej części filmu na scenie pojawił się jeszcze Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.