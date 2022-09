Kętrzyn. Kierowca z 2 promilami w wydychanym powietrzu jeździł po mieście. Zauważyli go policjanci

Kętrzyn. Pijany kierowca miał 2 promile

- W środę - 14.09.2022r. - około godz. 22:00 uwagę funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie zwrócił kierujący pojazdem marki VW Passat, który jechał ul. Mazowiecką w Kętrzynie. Styl jazdy kierowcy jednoznacznie wskazywał na to, że może on być nietrzeźwy. Policjanci przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali mu jasne polecenie do zatrzymania się. Okazało się, że za kierownicą siedział 37-latek. Funkcjonariusze zbadali mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik jednoznacznie wskazał, że miał on ponad 2 promile alkoholu w organizmie - poinformował asp. Ewelina Piaścik - oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Kętrzynie.

Mężczyzna po interwencji został zwolniony. Po wytrzeźwieniu zostaną mu przedstawione zarzuty i odpowie przed Sądem. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.