Kętrzyn. Funkcjonariusze KAS w Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Przygotowanie KAS do udziału w misjach zagranicznych

Szkolenie funkcjonariuszy KAS w Kętrzynie

- W dniach 05-13 września br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej zrealizowano kurs doskonalący pn. „Przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników służb porządku publicznego i innych podmiotów zewnętrznych do udziału w cywilnych misjach zagranicznych” dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Kurs adresowany jest do funkcjonariuszy KAS przewidzianych do wykonywania zadań służbowych poza granicami kraju, a w szczególności do uczestniczących w cywilnych misjach pokojowych, poprzez nabycie, aktualizację oraz rozszerzenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w kontekście mandatu misji - poinformowała Anna Luśnia z Straży Granicznej.