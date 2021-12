Kazimierz Szołoch: Człowiek z odwagi, sprawiedliwości i prawdy

Rozmawiałem z nim wiele razy. Jednak pierwszy tekst o jego opozycyjnej działalności napisałem dopiero wiosną 1996 roku, w kwartalniku „B1” pod pseudonimem Rita Rheinauer. Wówczas pan Kazimierz był już mocno schorowany, ale ciągle miał to coś, co jednało mu ludzi, co wzbudzało do niego zaufanie.

Urodził się 8 kwietnia 1932 roku na Lubelszczyźnie. Miał trzy siostry i pięciu braci. Jego ojciec był oficerem armii gen. Hallera i za walkę z bolszewikami został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Zginął z rąk UPA w 1943 roku. Starszy brat walczył w AK. Zamordowało go NKWD w roku 1945. Najstarszy z braci wpadł w Gdańsku w ręce bezpieki. Za przynależność do podziemia dostał karę śmierci. Przeżył, bo komuniści zamienili mu ją na więzienie.

Kazimierz Szołoch był wysoki i potężnie zbudowany - podczas służby wojskowej zdobył tytuł wicemistrza boksu LWP w wadze ciężkiej. Obdarzony tubalnym głosem i pewnością siebie posiadał wszelkie predyspozycje, by stać się przywódcą robotniczego buntu. W roku 1970 miał już troje dzieci. Wkrótce miała urodzić się jego czwarta córka. Właśnie własnymi rękoma wybudował dom.