Kazachstan płonie. Czy to początek wojny domowej?

Ajednak stało się. Wszystkie te fakty następowały po sobie, a podkreślam ich znaczenie, ponieważ jeszcze kilka lat temu dożywotnia władza „starego prezydenta” wydawała się w Kazachstanie dogmatem. Tak, jak imię Astana, nadane w 1998 roku wybranej przez Nazarbajewa na stolicę państwa, dawnej Akmole. No i jak to, że na tle poradzieckich - jak on - sąsiadów, Kazachstan (mimo okresowych napięć) jest ostoją stabilizacji w regionie.

Z dnia na dzień, od 2 stycznia począwszy, Kazachstan stanął w ogniu. Dosłownie. A wszystko zaczęło się, jak w roku 2011 - w Żangaozen. Strajkującym nafciarzom chodziło wtedy m.in. o poprawę warunków pracy, wyższe pensje i zalegalizowanie związków zawodowych. Zamiast podjęcia rozmów, władza - na której czele stał przecież prezydent Nazarbajew - wysłała przeciwko robotnikom uzbrojone oddziały. Oficjalnie zginęło 17 osób, według szacunków służb medycznych, zabitych mogło być nawet dziesięć razy więcej. Protesty nie rozlały się na inne miasta.