Kawiarnia przy oliwskiej palmiarni do wynajęcia. Pod najwyższą palmą kawy niestety już nie wypijemy

Zwycięzca przetargu przez 5 lat będzie miał do dyspozycji lokal o łącznej powierzchni blisko 74 m2 (przedsionek, sala konsumpcyjna, toaleta, pomieszczenie socjalne) znajdujący się w budynku palmiarni. Wykończeniówka oraz kwestia wyposażenia obiektu pozostanie w rękach najemcy. Będzie miał również możliwość wydzierżawienia kawałka gruntu pod ogródek gastronomiczny i mobilny punkt sprzedaży małej gastronomii.

Niewątpliwym atutem kawiarni jest jej przeszklony sufit oraz widok na niezwykłe okazy rosnące w oliwskiej palmiarni. Pech chciał, że nie zobaczymy już najstarszego w Europie Północnej daktylowaca, jednak w niewielkim stopniu mają to zrekompensować trzy nowe palmy. Niestety żadna z nich nie urośnie do rozmiarów swojego poprzednika. Na jego miejscu nasadzona została niebieska palma meksykańska, która w najlepszym wypadku dorośnie do 15 metrów.

Wiadomo jednak, że urokliwość Parku Oliwskiego przyciągnie turystów bezwzględu na to, czy można w nim podziwiać najwyższą palmę czy nie. Z kolei możliwość poczucia się jak w tropikach najlepiej sprawdzi się w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy każdy marzy o tym, by te jak najszybciej przeminęły.