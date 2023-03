Kąty Rybackie - zachęcają plażą, wyjątkowym rezerwatem i... sklepami rybnymi. Co warto zobaczyć poza sezonem? ZDJĘCIA

Piaszczyste plaże pełne jodu, lasy ścieżki rowerowe, ciekawa historia osady, port rybacki i świeża ryba - to zalety, którym nie sposób się oprzeć jeśli szuka się miejsca nie tylko na letni, ale również posezonowy wypoczynek. Kąty Rybackie to wciąż spokojna i urokliwa miejscowość nawet w tzw. wysokim sezonie, w porównaniu do Stegny lub Krynicy Morskiej.

Jak w każdej miejscowości turystycznej na gości czeka tu szeroka oferta wypoczynku i noclegów: dostępne są prywatne kwatery i pensjonaty, hotele i apartamenty, typowe ośrodki wypoczynkowe i pola namiotowe.

Droga na plażę z centrum wsi to odległość mniej więcej 2 km – można ją pokonać samochodem, w sezonie letnim dojechać meleksem lub udać się pieszo leśnymi ścieżkami.