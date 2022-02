Katarzyna Bosacka porównała ceny kostki masła w Polsce i Anglii. Gdzie jest drożej?

Katarzyna Bosacka jest dziennikarką prasową i telewizyjną, a także autorką publikacji na temat zdrowia. Zdarza się, że co jakiś czas udziela wywiadów. Tak jak kilka tygodni temu, gdy w rozmowie z nami wspomniała m.in. za co ceni Pomorze.

Pomorze, a zwłaszcza Trójmiasto, to obszar, gdzie dba się o ekologię. Prawie nie ma tam smogu. Jest po prostu lepsze powietrze. Cenię też energię ludzi z Pomorza. Mimo iż nie jestem gdańszczanką, to czuję się bardzo związana ze wszystkim, co się tam dzieje. Mam przyjemność być twarzą projektu „Miasto na detoksie”. Uczy on mieszkańców, w jaki sposób rezygnować z używania plastiku, np. w swoich domach. Plastik zawiera w sobie substancje, które wpływają negatywnie na układ hormonalny. Plaga chorób tarczycy czy otyłości może mieć przyczynę w tym, że jesteśmy wręcz zasypywani plastikiem.