Kaszuby to raj dla wędkarzy! W powiecie kościerskim można złowić niezwykłe okazy [ZDJĘCIA]

Na ryby w powiecie kościerskim!

Co można robić na Kaszubach jeśli pogoda nie sprzyja plażowaniu, a w lasach grzybów jak na lekarstwo? Doskonałym pomysłem jest wędkowanie! To zajęcie, które pozwoli znaleźć wszystko to, czego współcześnie najbardziej brakuje:

odpoczynek,

możliwość wyciszenia się,

obcowanie z przyrodą.

Jednym słowem relaks i czas na przemyślenia w ciszy, spokoju, z dala od dużych aglomeracji miejskich i problemów, z którymi borykamy się każdego dnia.[/b] I co ważne, pogoda ani pora roku nie ma tu większego znaczenia.