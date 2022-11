Kaszuby Biegają 2022. W Kartuzach odbyła się jubileuszowa gala z podsumowaniem dekady istnienia imprezy Kaszuby Biegają! GALERIA

Była to wyjątkowa gala, pełna wzruszeń i emocji

Pełna wspomnień, zabawnych anegdotek związanych z minionym dziesięcioleciem. Ale tak naprawdę była to gala rodzinna, bo fakt, że kaszubscy biegacze są sportowcami zszedł na plan dalszy. Tego wieczoru każdy z nich podkreślał, że dzięki inicjatywie podjętej 10 lat temu przez Henryka Miotka , obecnie tworzą jedną, wielką biegową rodzinę.

Jak podkreślali przybyli na galę 10-lecia biegacze z całych Kaszub, oni już nie tylko wspólnie biegają, ale też uwielbiają spędzać ze sobą czas - organizują wspólne imprezy, grille i spotkania towarzyskie. Co istotne, a wręcz niesamowite, umieją się wspierać nie tylko w osiąganiu jak najlepszych wyników sportowych, ale również w problemach życia prywatnego. Reasumując, Henryk Miotk, dyrektor Kaszuby Biegają, chyba nawet nie zdawał sobie sprawy, gdy 10 lat temu organizował pierwszą edycję cyklu, że nie tylko stworzy fantastyczną imprezę sportową, ale też ogromną biegową rodzinę, która będzie ze sobą na dobre i na złe.

W roli prowadzącego wydarzenie, wystąpił Dawid Miotk

I to akurat nie było dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ zadatki na znakomitego konferansjera miał od zawsze. Było to najbardziej widoczne po obejrzeniu krótkiego filmu, w którym utrwalono dziesiątki ważnych, wzruszających momentów minionego dziesięciolecia cyklu Kaszuby Biegają. Można było zobaczyć jak przez lata zmienili się, dojrzeli biegacze, ale przede wszystkim jak bardzo... dorósł sam Dawid. Dziesięć lat temu syn Henryka Miotka jako mały chłopiec, już przeprowadzał bardzo dojrzałe jak na swój wiek, wywiady z biegaczami. Robił też znakomite zdjęcia głównym bohaterom imprezy. Wciąż pamiętam... jak z aparatem wciskał się przed szereg, zasłaniając biegaczy innym reporterom. Aż się łza w oku kręci na to wspomnienie...